انخفاض الدينار الكويتي وتراجع الريال القطري مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.27 جنيه للشراء بتراجع 59 قرشًا، و 165.33 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا

سعر الريال السعودي: 13.50 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و 13.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.83 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.91 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 133.48 جنيه للشراء بتراجع 42 قرشًا، و135.14 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الريال القطري: 12.90 جنيه للشراء ، و 14.02 جنيه للبيع. بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.19 جنيه للشراء ، و 72.18 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا.