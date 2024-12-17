خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والبيض وارتفاع الدواجن والجمبري

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار اللحوم والبيض والحديد والأسمنت، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجمبري، والبصل، والليمون، وبحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البصل والليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والعدس والزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟