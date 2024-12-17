ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 14 إلى 2530 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 3253 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 3795 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 4338 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب إلى 30360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52 % إلى نحو 2639 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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