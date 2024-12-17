ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي والسبيط الكاليماري والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و71 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 110 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و 320 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 350 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.