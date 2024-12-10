جيش الاحتلال يتوغل على بعد 20 كيلومترًا من العاصمة دمشق

كتبت- سلمى سمير:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توغلًا بريًا داخل الأراضي السورية، حيث وصلت إلى عمق 20 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دمشق، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.

وأفادت مصادر أمنية سورية بأن التحرك الإسرائيلي استهدف منطقة "قطنا"، الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية شرقي المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقًا بنيتها نشر قوات داخل سوريا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تبدِ اعتراضًا على الخطوة.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول أميركي أن الجانب الإسرائيلي وصف العملية بأنها "إجراء مؤقت وتكتيكي".

هذا التحرك يأتي في سياق مساعٍ إسرائيلية لتعزيز سيطرتها على المناطق العازلة المحاذية للجولان المحتل، خاصة بعد التغيرات التي طرأت في المشهد السوري إثر سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يوم الأحد الماضي.

من جهتها، نددت إيران بالتوغل الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات التي تهدد الاستقرار في المنطقة.