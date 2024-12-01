"مرقة وصلصة وفجيتار".. ارتفاع أسعار منتجات "كنور" بدءا من اليوم

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة يونيلفير العالمية رفعت أسعار بعض منتجاتها "كنور" بين جنيه و7 جنيهات للقطعة الواحدة، اعتبارا من اليوم الأحد بالسوق المحلي.

ووفقا للمنوفي، زاد سعر صلصة "برطمان" 360 جم اصبح 52 جنيها بدل من 45 جنيها، بزيادة 7 جنيهات، وزاد سعر صلصة ظرف كنور ليصبح 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، بزيادة جنيه.

ورفعت الشركة، سعر خلطة بطاطس كنور إلى 4 جنيهات، مقابل 3 جنيهات قبل الزيادة، وزاد سعر خلطة بشاميل أو كفته أو اي خلطات أخرى لتصبح 14 جنيها، بدل من 12 جنيها، بارتفاع جنيهين، بحسب المنوفي.

وأشار المنوفي، إلى ارتفاع سعر مرقة كنور 8 مكعب دجاج أو لحمة أو خضار ليصبح 13 جنيها بدلا من 12 جنيها، وزاد سعر مرقة كنور 12 مكعب دجاج أو لحمة أو خضار ليصبح 17 جنيها بدلا من 15 جنيها.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر خلطة فجيتار كنور صغير عادي أو حار ليصبح ٧ جنيهات بدلا من 6 جنيهات.