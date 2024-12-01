سعر الذهب ينخفض اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الاحد بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2453 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3154 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3680 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4206 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 26463 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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