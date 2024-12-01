خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار اللحوم وارتفاع الدواجن والحديد

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والجين، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

اسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع الخيار والفلفل .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجمبرى والمكرونة.. أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض السكر والأرز والعدس في الأسواق الأحد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد