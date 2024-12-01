انخفاض السكر والأرز والعدس في الأسواق الأحد

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والفول، والزيت، والعدس، والجبن الابيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.41 جنيه، بتراجع 71 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 57.92 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.83 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 92.09 جنيه، بتراجع 4.2 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.91 جنيه، بتراجع 3.13 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.98 جنيه، بزيادة 73 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 63.94 جنيه، بتراجع 3.44 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.38 جنيه، بزيادة 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 107.41 جنيه، بتراجع 5.17 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 406.05 جنيه، بتراجع 14.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.52 جنيه، بزيادة 41 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.05 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول السائب: 45.6 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 116.04 جنيه، بتراجع 3.54 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.04 جنيه، بتراجع 4.35 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.68 جنيه، بتراجع 59 قرشا.

كيلو المسلي الصناعي: 109.16 جنيه، بتراجع 4.86 جنيه.