سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب 7 جنيهات في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2460 جنيها للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3163 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3690 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4217 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29520 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 26463 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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