ارتفاع الخيار والفلفل .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الخيار، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما انخفضت أسعار الليمون والطماطم، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشا.

البطاطس بين 5 جنيهات و 13 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 9.5 جنيه و 13.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 12 و 20 جنيهًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و 14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 10 جنيهات، و 12 جنيهًا.

الخيار الصوب بين 16 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 10 و15 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 17 و 25 جنيهًا.

جوافة بين 15 و25 جنيه.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين7 جنيهات و10 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.