خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن والزيت وارتفاع الذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والزيت، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار حديد عز والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة والليمون.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار اللحوم والزيت والعدس اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

البلطي بـ 67 جنيها.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء