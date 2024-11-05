ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، ليصل إجمالي ارتفاعه بنحو 20

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2540 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3266 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3810 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4354 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30480 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.3 % إلى نحو 2738 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا