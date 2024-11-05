ارتفاع الكوسة والليمون.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البصل الأبيض والكوسة والفلفل الرومي والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار البطاطس والخيار والعنب، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 5 و12 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بانخفاض جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 17 و20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و12 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بارتفاع جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 7 و11 جنيهًا

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و10 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 9 و11 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 11 و 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات.

برتقال بلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.