البلطي بـ 67 جنيها.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 67 و71 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 جنيهًا و 190 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.