تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4343 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4384 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3836 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3288 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30688 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.