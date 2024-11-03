صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.79 % إلى مستوى 30901 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.99% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97 %.

وكان قد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.94% إلى مستوى 30658 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.