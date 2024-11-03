صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة الأحد
11:35 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
كتبت- دينا كرم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.79 % إلى مستوى 30901 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.99% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97 %.
وكان قد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.94% إلى مستوى 30658 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.
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