خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم وانخفاض الحديد والذهب يعود للزيادة

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الزيت والبيض والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وانخفاض الزيت والعدس في الأسواق اليوم الثلاثاء

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم يعوض جزء من خسارته بمنتصف تعاملات الثلاثاء