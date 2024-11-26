عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم يعوض جزء من خسارته بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب انخفض بنحو 50 جنيها ببداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع بنحو 20 جنيها بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2440 جنيه للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3137 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3660 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4183 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29280 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19 % إلى نحو 2630 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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