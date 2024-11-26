انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38599.1 جنيه، بتراجع 307 جنيه.

سعر طن حديد عز : 40000.48 جنيه، بتراجع 441.46 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2908.84 جنيه، بزيادة 60.17 جنيه.