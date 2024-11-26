ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وانخفاض الزيت والعدس في الأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار الفول والزيت والعدس والمسلى الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.02 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 54.27 جنيه، بتراجع 2.8 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.25 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 80.88 جنيه، بتراجع 7.64 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.11 جنيه، بزيادة 77 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.68 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 56.13 جنيه، بتراجع 8.15 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.41 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 98.21 جنيه، بتراجع 4.89 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.85 جنيه، بزيادة 4.13 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.78 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.04 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 44.55 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.44 جنيه، بزيادة 16.88 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 261.84 جنيه، بزيادة 2.58 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.26 جنيه، بزيادة 2.86 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 102.62 جنيه، بتراجع 13.93 جنيه.