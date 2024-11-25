بعد هبوطه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2480 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3188 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3720 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 29760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.03 % إلى نحو 2661 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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