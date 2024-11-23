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عودة للانخفاض.. سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعامل السبت

10:04 ص السبت 23 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، وانخفض الجرام بنحو 20 جنيها ببداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2504 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3219 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3755 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4292 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74 % إلى نحو 2716 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

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