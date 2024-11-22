خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والدواجن والذهب

كتبت - أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البيض والدواجن والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

75 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور

7 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة