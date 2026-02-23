أعلن إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بدء تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية) اعتبارًا من جلسة الأحد الموافق 1 مارس 2026، في خطوة تاريخية تعكس استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق السوق، ضمن استراتيجية تطوير سوق رأس المال المصري.

أوضح عزام، في بيان صادر اليوم، أن إطلاق السوق يأتي عقب حصول البورصة المصرية على ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، واعتماد لائحة تداول العقود الآجلة، ولائحة المقاصة والتسوية الخاصة بها، بما يضمن خضوع السوق لإشراف رقابي متكامل يحقق حماية المتعاملين وسلامة واستقرار التداول.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ التداول على مؤشر EGX30 بعقود تمتد لثلاثة أشهر، عقود لمدة ستة أشهر، على أن تتضمن خطة التطويرو التوسع، إطلاق مشتقات على مؤشر EGX70، بالإضافة إلى إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، وفقًا لمدى جاهزية السوق والمتعاملين.

وقد نشرت البورصة عبر موقعها الإلكتروني مواصفات العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 ضمن قسم مخصص لسوق المشتقات، يتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة بنود العقد.

وأكد عزام أن البنية التشغيلية والتكنولوجية أصبحت جاهزة بالكامل، حيث تم تطوير نظام تداول المشتقات بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، مع الربط اللحظي بين أنظمة التداول والمقاصة والتسوية، بما يضمن كفاءة تنفيذ العمليات وشفافيتها وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن آلية تسوية المشتقات المالية تتم من خلال تطبيق نظام الطرف المقابل المركزي (CCP)، بالتعاون مع شركة تسويات لخدمات التقاص، بما يضمن تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية وتقليل مخاطر الطرف المقابل، مع تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يشمل احتساب الهوامش بصورة لحظية، وإدارة الضمانات، وتقييم المراكز المفتوحة، وتنفيذ التسويات اليومية والنهائية.

