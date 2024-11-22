لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

01:33 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38751.63 جنيه، بزيادة 166 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40146.8 جنيه، بزيادة 306.24 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2915.46 جنيه، بزيادة 28.39 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة

إعلان

إعلان