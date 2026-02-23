إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الأرز والزيت واللحوم والذهب

كتب : ميريت نادي

01:42 م 23/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار البيض، والأرز، والزيت، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

16 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الأرز والزيت والعدس واللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

أقرا أيضا:

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرز الزيت الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مطر الخير.. أمطار رمضان تغسل شوارع كفر الشيخ
أخبار المحافظات

مطر الخير.. أمطار رمضان تغسل شوارع كفر الشيخ
مي عمر توجه اعتذارا للجمهور بسبب احدى حلقات"الست موناليزا"
دراما و تليفزيون

مي عمر توجه اعتذارا للجمهور بسبب احدى حلقات"الست موناليزا"
أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
أخبار مصر

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
"احلف ما خايني".. معتمرة عراقية تباغت زوجها بسؤال محرج أمام الكعبة
جنة الصائم

"احلف ما خايني".. معتمرة عراقية تباغت زوجها بسؤال محرج أمام الكعبة
منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان
جنة الصائم

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"