انخفضت أسعار البيض، والأرز، والزيت، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

16 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الأرز والزيت والعدس واللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

