7 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:



استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.



ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 10 جنيهات و 18 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 10 جنيه و13 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 15 و18 جنيهًا.

الكوسة بين 5 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 جنيهًا و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و 13 جنيهًا.

الملوخية بين 10 جنيهات، و 12 جنيهًا.

الخيار الصوب بين 17 و21 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 7 و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيهًا.

جوافة بين 5 و20 جنيهًا

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 6 و10 جنيهًا

الليمون البلدي بين 13 و25 جنيهًا