بأي وسيلة نقل متاحة.. الهند تدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا

وكالات

جددت السفارة الهندية في طهران تحذيراتها للمواطنين الهنود المتواجدين في إيران، في إطار التوجيهات السابقة الصادرة عن حكومة الهند بتاريخ 5 يناير 2026، وذلك في ظل الوضع المتطور في البلاد.

وأكدت السفارة على ضرورة مغادرة جميع المواطنين الهنود فورًا باستخدام أي وسيلة نقل متاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية، مشددة على أهمية توخي الحذر وتجنب مناطق الاحتجاجات أو التظاهرات، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة ومتابعة وسائل الإعلام المحلية لأي مستجدات.

كما طلبت السفارة من المواطنين الاحتفاظ بجوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق السفر والهجرة الأخرى جاهزة، والتواصل مع السفارة في حال الحاجة لأي مساعدة.

وأكدت السفارة أن لديها خطوط طوارئ يمكن الاتصال بها، وهي أرقام الهواتف +989128109115، +989128109109، +989128109102، +989932179359، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected].

ونبهت السفارة المواطنين الهنود الذين لم يسجلوا بياناتهم لدى السفارة إلى ضرورة القيام بذلك عبر رابط محدد، والمتاح أيضًا على موقع السفارة، مشيرة إلى أنه في حال حدوث انقطاع للإنترنت، يمكن للعائلات في الهند تسجيل بياناتهم نيابة عنهم.