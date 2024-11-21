سعر الذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

واصل سعر الذهب اليوم الارتفاع خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس بنحو 15 جنيهًا، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيه للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4285 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 2673 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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