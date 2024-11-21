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تعرف على مواعيد صرف رواتب شهر نوفمبر الجاري للعاملين بالدولة

11:10 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

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كتبت- منال المصري:

حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر نوفمبر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وفق المواعيد المحددة لصرف الرواتب والمتأخرات.

وأوضحت المالية في بيان لها بوقت سابق، إن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة لشهر نوفمبر بدءا من 24 نوفمبر الجاري، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وزارة المالية الرواتب صرف الرواتب
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