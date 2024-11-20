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قفزة في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

05:23 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:
قفز سعر الذهب اليوم 60 جنيها بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2497 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3210 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3745 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4280 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26 % إلى نحو 2639 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

وأكد نادي نجيب لمصراوي أن الفترة الحالية هي أنسب وقت لشراء الذهب، لمن يمتلكون سيولة حيث أفضل طريق هو الاستثمار في الذهب.

وأوضح أن سعر الذهب سيشهد ارتفاعات متتالية، حيث وصل سعر عيار 21 إلى 3745 جنيها للجرام.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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