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انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:32 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر طن حديد عز، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38315.05 جنيه، بزيادة 154.28 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39768.76 جنيه، بتراجع 216.31 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2816.59 جنيه، بتراجع 57.54 جنيه

أسعار مواد البناء أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت
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