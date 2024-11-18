الرقابة المالية تعتمد نشرة اكتتاب طرح المصرف المتحد بالبورصة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد والذي سبق قيد مؤقتًا بالبورصة المصرية بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بغرض استيفاء البنك محل الطرح لأحكام المادة ( 7 ) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمستكمل مستنداتها بتاريخ 17 نوفمبر 2024.

وبحسب بيان الهيئة اليوم فإن الحد الأقصى لبيع عدد 330 مليون سهمً بنسبة تصل لـ 30% من أسهم البنك البالغ إجمالي أسهمها 1.10 مليار سهم وذلك بنطاق سعرى حده الأدني 12.70 جنيه وحده الأقصى بقيمة 15.6 جنيه للسهم على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقًا لنتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.

وأضاف البيان المنشور على شاشات البورصة، أن طرح الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

واستكمل أن الشريحة الثانية طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.

وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من إجمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.