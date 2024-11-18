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سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات اليوم الاثنين

10:15 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، وانخفض سعر الجرام بنحو 15 جنيهًا، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2360 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3035 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3540 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4046 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86 % إلى نحو 2585 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

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