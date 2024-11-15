قطاع العقارات يتصدر قائمة تداولات البورصة خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

تصدر قطاع العقارات تداولات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالي بقيمة تداولات بلغت 4.012 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 20.1% وبحجم تداولات 1.10 مليار ورقة مالية.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سيطرت 6 قطاعات على تداولات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالي، لتحتل تلك القطاعات الستة حصة سوقي تصل لـ 70.1 من إجمالي قيمة تداولات السوق.

وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الحالي نحو 244.7 مليار جنيه مقارنة بـ 179.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في المركز الثاني قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداولات بلغت 2.99 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 15% وبحجم تداولات 1.31 مليار جنيه ورقة مالية منفذة.

واحتل قطاع بنوك المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 2.13 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 10.7 %وبحجم تداولات 56.211 مليون ورقة مالية منفذة، ثم يليه قطاع موارد أساسية بقيمة تداولات بلغت 2.12 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 10.6% وبحجم تداولات بلغت 122.65 مليون ورقة مالية منفذة.

وفيما استحوذ قطاع أغذية ومشروبات وتبغ المركز الخامس بقيمة تداولات 1.42 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 7.1% وبحجم تداولات بلغت 1.37 مليار ورقة مالية منفذة.

وفي المركز السادس جاء قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداولات بلغت 1.31 مليار جنيه بحصة سوقية وصلت لـ 6.6% وبحجم تداولات بلغت 817.0 مليون ورقة مالية منفذة.