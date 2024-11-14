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مشتريات محلية تصعد بمؤشرات البورصة بختام جلسة آخر الأسبوع

03:33 م الخميس 14 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:


ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 31462 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.


وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.97% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 108.15 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 11.08 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 97.07 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.47 % إلى مستوى 31433 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.



البورصة المصرية مؤشر EGX70 المستثمرين المصريين
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