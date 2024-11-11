سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 10 جنيهات ببداية التعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2494 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3206 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3740 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4275 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49 % إلى نحو 2672 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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