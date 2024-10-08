إعلان

BBC

الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال "بورسعيد لتداول الحاويات" إلى 1.5 مليار جنيه

01:09 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الهيئة العامة للرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على زيادة رأس المال المصدر لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وجاء ذلك وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ووفق للإفصاح المنشور على شاشة البورصة، أن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر وافق على زيادة رأس المال المرخص من 300 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.

وتابعت الهيئة، أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 164.11 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 835.88 مليون جنيه موزعة على عدد 167.17 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.

وأضافت الهيئة، أن ذلك سيتم عن طريق توزيع أسهم مجانية تُمول من الاحتياطات بمبلغ 725.37 مليون جنيه ومن الأرباح المحتجزة والمرحلة بمبلغ 110.51 مليون جنيه وفقًا للمركز المالي في 30/6/2023.

الهيئة العامة للرقابة المالية بورسعيد لتداول الحاويات قواعد القيد والشطب بالبورصة توزيع أسهم مجانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار النفط تهبط 1.5% في ظل انحسار مخاوف احتمالية انقطاع الإمدادات

إعلان

إعلان

22 صورة ترصد تسليح الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثانى الميدانى: جاهزون لأى مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات
"أصبحت واجبة".. قومي الاتصالات: ندرس زيادة أسعار خدمات الاتصال
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف