الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال "بورسعيد لتداول الحاويات" إلى 1.5 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على زيادة رأس المال المصدر لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وجاء ذلك وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ووفق للإفصاح المنشور على شاشة البورصة، أن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر وافق على زيادة رأس المال المرخص من 300 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.

وتابعت الهيئة، أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 164.11 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 835.88 مليون جنيه موزعة على عدد 167.17 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.

وأضافت الهيئة، أن ذلك سيتم عن طريق توزيع أسهم مجانية تُمول من الاحتياطات بمبلغ 725.37 مليون جنيه ومن الأرباح المحتجزة والمرحلة بمبلغ 110.51 مليون جنيه وفقًا للمركز المالي في 30/6/2023.