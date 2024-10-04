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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن و البيض وانخفاض الحديد والذهب يواصل الصعود

06:18 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت - أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر اللحوم بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما واصلت أسعار الذهب الصعود خلال التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد و الأسمنت بالأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

انخفاض أسعار الفول والدقيق والزيت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

15 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

سعر الذهب في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء أسعار الذهب أسعار السمك أسعار الخضراوات والفاكهة
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