انخفاض أسعار الفول والدقيق والزيت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع الأرز والجبن الأبيض، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.3 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 54.46 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.84 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 81.24 جنيه، بتراجع 6.13 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.75 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.04 جنيه، بتراجع 68 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 60.09 جنيه، بتراجع 4.11 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.54 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 94.46 جنيه، بتراجع 6.69 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 388.94 جنيه، بتراجع 4.82 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.82 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.5 جنيه، بزيادة 37 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.67 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.18 جنيه، بزيادة 4.34 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.48 جنيه، بتراجع 1.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.62 جنيه، بزيادة 39 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 89.97 جنيه، بزيادة 1.87 جنيه.