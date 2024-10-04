سعر الذهب في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2393 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3077 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3590 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4102 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 28720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 2659 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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