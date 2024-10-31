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البورصة تختتم جلسة آخر الأسبوع بصعود جماعي

03:29 م الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.94% إلى مستوى 30658 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.


وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37%.


وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 45.5 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 11.59 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 33.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.81% إلى مستوى 30371 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.




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