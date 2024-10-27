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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأحد

03:24 م الأحد 27 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.85% إلى مستوى 30812 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 169.1 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 60.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 108.9 مليون جنيه.

وكان قد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.46% إلى مستوى 30552 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

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