الشعبة: استقرار سعر السكر والشاي رغم زيادة السولار لهذه الأسباب

كتبت- دينا كرم

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن أسعار السكر والشاي لم تشهد أي زيادات في الفترة الحالية، رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

كانت الحكومة رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار قبل أسبوع بين 7.7% و17% للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024 وهو ما أدي إلى زيادة أسعار العديد من السلع باعتبار السولار من أحد المكونات الداخلة في إنتاج أي سلعة.

وأوضح المنوفي لمصراوي، أن استقرار أسعار السكر في السوق المحلي يعود إلى وجود مخزون استراتيجي كبير، بعد أن تدخلت الدولة باستيراد نحو مليون طن من السكر لتغطية احتياجات السوق، إلى جانب الإنتاج المحلي، مما ساهم في استقرار أسعاره.

وأضاف المنوفي أن سعر كيلو السكر يتراوح حالياً بين 32 و35 جنيها، متوقعا أن يحافظ على استقراره دون تغيير.

كان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرر الشهر الجاري استمرار العمل بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر مقبلة إلا الكميات الفائضة عن السوق المحلي.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية إلى أن أسعار الشاي حافظت على استقرارها بفضل دخول شركات ومنافسين جدد في مجال تعبئة الشاي.

كما ساهم أيضا وجود مخزون كافٍ من الشاي في منع حدوث أي زيادات سعرية، وفق المنوفي.

وأضاف المنوفي أن سعر كيلو الشاي يتراوح بين 200 و220 جنيهاً، متوقعا أن يظل هذا الاستقرار قائماً خلال الفترة القادمة.