تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

كتبت– أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4065 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4115 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3600 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3086 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28805 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.