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المؤشر الرئيسي للبورصة يغلق باللون الأحمر بختام جلسة اليوم الأربعاء

03:51 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.13% عند مستوى 30545 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.58% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 254.44 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 195.75 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 58.72 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.90% عند مستوى 30273 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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