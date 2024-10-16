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سعر الذهب يهبط ببداية تعاملات الأربعاء

10:12 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب بنحو 35 جنيها اليوم الأربعاء، ببداية التعاملات، مقارنة بمستواه في التعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3047 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 عند 4063 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 28440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44 % إلى نحو 2674 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24) ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا
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