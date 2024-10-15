وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات الأدوية التابعة لاستعراض مؤشرات الأداء

كتبت- أمنية عاصم:

اجتمع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع الشركات التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات؛ وذلك خلال الإجتماعات الدورية بالرؤساء التنفيذيين لشركات "القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية".

وبحسب البيان المرسل من الوزارة اليوم، ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء الشهرية لشركات إنتاج الأدوية والعبوات، ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وموقف استغلال الأصول والطاقات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الخطط المستقبلية التوسعية، والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

وأكد شيمي، على ضرورة تكثيف العمل لزيادة معدلات الإنتاج والعمل بالطاقات القصوى والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، موجها بتسريع وتيرة إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يضمن التوافق مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء المصرية.

وأشار إلى وجود اهتمام توليه الدولة خاص بدعم وتنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص، ودراسة إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر للمنتجات والاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري، وتطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” لتحسين وميكنة نظم العمل.