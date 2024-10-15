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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد وارتفاع الجبن والذهب يقفز بمنتصف التعاملات

01:51 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد والاسمنت، والبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والجبن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب بمنتصف التعاملات مقارنة ببداية التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء ( موقع رسمي)

83 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

20 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وانخفاض العدس في الأسواق اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

الجبن الذهب أسعار الدواجن أسعار اللحوم الحديد
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